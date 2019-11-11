موغريني: كل بلد في الاتحاد سيتعامل مع عناصر داعش الأوروبيين وفق تشريعاته

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، بخصوص إعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مواطني الدول الأوروبية إلى بلدانهم: "لكل عضو في الاتحاد تشريعات مختلفة للتعامل مع هذا الوضع".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد في مدينة بروكسل البلجيكية، الإثنين.

وأضافت موغريني: "على مستوى الاتحاد الأوروبي، ليس لدينا السلطة ولا الرغبة في التعامل مع هذه القضية".

وأشارت إلى أن مسألة إعادة عناصر "داعش" من مواطني الدول الأوروبية إلى بلدانهم أمر يدخل ضمن سلطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أنها قبل نحو عام أبلغت الدول الأعضاء بإمكانية المساعدة بخصوص التنسيق فيما يتعلق بهذا الأمر.

وفيما يخص وثيقة إطار حول التدابير التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، قالت موغريني: "يمكن للاتحاد الأوروبي تحديد الأشخاص والمؤسسات التي ستفرض عليها القيود".

وفي وقت سابق اليوم، اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط.

وحول أنشطة إيران النووية، أكدت موغريني أن الوزراء جددوا خلال الاجتماع التزامهم الكامل بالاتفاق النووي مع إيران.

وأكدت أهمية الاتفاق النووي من أجل أمن أوروبا، مشددًا أنهم يواصلو جهودهم من أجل تنفيذ الاتفاق بأكمله.