القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

الأمن الألماني يوقف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.11.2019 18:05
آخر تحديث في 13.11.2019 00:18
الأمن الألماني يوقف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي

أعلنت السلطات الألمانية توقيف 3 أشخاص، في مدينة "أوفنباخ" التابعة لولاية "هيسن"، يشتبه في استعدادهم لتنفيذ هجوم في البلاد.

وأفاد بيان مشترك صادر عن المكتب الجنائي في "هيسن" ونيابة "فرانكفورت" (التابعة للولاية) ، الثلاثاء، أن الشرطة أطلقت عملية ضد "داعش" في مدينة "أوفنباخ" بمشاركة 170 من أفرادها.

وأوضح أن الشرطة دهمت 3 منازل وأوقفت 3 أشخاص، يشتبه في كونهم من أنصار التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ هجمات.

وأشار البيان إلى استمرار التحقيق مع المشتبه فيهم الذين ينتمي اثنان منهم إلى أصول تركية والثالث ألماني من أصول مقدونية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على...
مختارات