الأمن الألماني يوقف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي

أعلنت السلطات الألمانية توقيف 3 أشخاص، في مدينة "أوفنباخ" التابعة لولاية "هيسن"، يشتبه في استعدادهم لتنفيذ هجوم في البلاد.

وأفاد بيان مشترك صادر عن المكتب الجنائي في "هيسن" ونيابة "فرانكفورت" (التابعة للولاية) ، الثلاثاء، أن الشرطة أطلقت عملية ضد "داعش" في مدينة "أوفنباخ" بمشاركة 170 من أفرادها.

وأوضح أن الشرطة دهمت 3 منازل وأوقفت 3 أشخاص، يشتبه في كونهم من أنصار التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ هجمات.

وأشار البيان إلى استمرار التحقيق مع المشتبه فيهم الذين ينتمي اثنان منهم إلى أصول تركية والثالث ألماني من أصول مقدونية.