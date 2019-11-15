ميركل تعلن أن بلادها تُخضع مواطنيها المرحّلين من تركيا لتقييمات أمنية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرحّلين من تركيا، خضعوا لتقييمات أمنية لدى وصولهم إلى بلادها.

تصريح ميركل، جاء في مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي.

وأوضحت أن الإرهابيين الحاملين للجنسية الألمانية الذين رحّلتهم تركيا، خضعوا لتقييمات أمنية من قبل الوحدات الأمنية في مركز مكافحة الإرهاب.

وأضافت ميركل، أن التقييم الأمني يضمن ألا يشكل هؤلاء تهديدا في ألمانيا.

وشددت على أن بلادها ستفعل الآليات الاعتيادية خلاف ذلك.

والخميس، وصل إلى برلين، 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية من أصول عراقية، رحّلتهم تركيا إلى بلادهم.

من جانبه ذكر الإعلام الألماني، الجمعة، أن تركيا رحّلت إلى ألمانيا امرأتين مرتبطتان بتنظيم "داعش" الإرهابي.