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الشرطة الفرنسية تقابل احتجاجات "السترات الصفراء" في ذكراها السنوية الأولى بالقمع والغاز

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.11.2019 18:14
آخر تحديث في 17.11.2019 00:56
الشرطة الفرنسية تقابل احتجاجات السترات الصفراء في ذكراها السنوية الأولى بالقمع والغاز

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي "السترات الصفراء" الذين خرجوا في العاصمة باريس من جديد، السبت، في الذكرى الأولى لمرور عام على انطلاق حراكهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مئات المحتجين تظاهروا في باريس على أمل استنهاض زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق الذي بدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية إن شرطة باريس أطلقت الغاز المسيل للدموع في شمال غرب وجنوب العاصمة لصد محتجين السترات الصفراء.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين قرب محطة مترو "بورت دو شانبرييه"، فيما كان المحتجون يستعدون للسير باتجاه محطة "جار دوسترليتس".

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