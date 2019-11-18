بعد ترحيله من تركيا.. بريطاني داعشي يمثل أمام القضاء اليوم

أعلنت الشرطة البريطانية أن الإرهابي "مأمون رشيد" المنتمي لتنظيم داعش، سيمثل أمام المحكمة اليوم، بعد ترحيله من تركيا الخميس الماضي.

وأكد الشرطة في بيان أن رشيد سيمثل يوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية في وستمنستر، بتهمة الاستعداد لشن هجوم إرهابي.

من جانبه، ذكر الإعلام البريطاني أن تركيا ألقت القبض على رشيد أثناء محاولته العبور إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 7 أجانب بينهم بريطاني و6 ألمان إلى بلادهم، في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

ويعتقد أن عدد المقاتلين البريطانيين في صفوف داعش يبلغ قرابة 900 شخص، وقد عاد نصفهم بملء إرادتهم.