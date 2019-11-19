حزب ميركل يناقش حظر ارتداء الحجاب في دور الحضانة والمدارس الابتدائية

أبدى قادة في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معارضتهم ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وجاء في توصية قرار للجنة المختصة بالنظر في الطلبات التي سيُجرى طرحها خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة لايبزيغ يومي الجمعة والسبت المقبلين: "ارتداء الحجاب يجعل من الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح، سواء في الملعب أو فناء المدرسة.. نريد الحيلولة دون حدوث ذلك على أية حال"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأضافت التوصية أن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن في ذلك على إقناع الآباء، وجاء فيها: "لكننا لا نستبعد كإجراء أخير محتمل بحظر ارتدائه".

وتُضعف صياغة اللجنة من طلب تقدم به أحد الاتحادات الخاصة بجيل كبار السن في التحالف المسيحي، حيث كان يريد الاتحاد مطالبة الكتل البرلمانية للحزب في البرلمانات المحلية بالولايات بفرض حظر قانوني على ارتداء الحجاب في المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة جواز حظر ارتداء طالبات المدارس في ألمانيا للحجاب خلافية، حيث توصلت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عام 2017 إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر "ربما لا يكون جائزا" وفقا للدستور، مستندة في ذلك إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن مُدرسة ترتدي الحجاب.