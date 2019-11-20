الرئيس الفرنسي يعلن اتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الإسلام السياسي

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن فرنسا ستقوم بخطوات جديدة تتعلق مكافحة الإسلام السياسي، خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن ماكرون، في كلمة خلال مشاركته بـ"مؤتمر رؤساء البلديات"، الثلاثاء، في العاصمة باريس، معارضته لمنع الأشخاص الحاملين لفكر الإسلام السياسي من المشاركة في الانتخابات المحلية، المزمعة في 2020.

وأضاف أن هذه المشكلة (في إشارة للإسلام السياسي) لن يتم حلها عبر منع المشاركة في الانتخابات، مؤكدا على أهمية مكافحة الإسلام السياسي في البلاد.

وأردف: "سنقوم بخطوات جديدة فيما يخص مكافحة الإسلام السياسي. وزارة الداخلية ستصدر توجيهات جديدة لرؤساء الولايات، في هذا الموضوع"، دون تفاصيل.

واستطرد: "الذين يطالبون بتخصيص ساعات محددة خاصة بالنساء المسلمات في المسابح، ويفضلون عدم إرسال الأطفال إلى المدارس، هم من منتسبي الإسلام السياسي وليس للجمهورية".

وأوضح أنه بالإمكان مكافحة هذه الظاهرة عبر إغلاق الجمعيات والمدارس التي لا تلتزم بقوانين الجمهورية الفرنسية.