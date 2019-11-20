وزير الخارجية الألماني: من صالح أوروبا عدم ابتعاد تركيا عنها

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن عدم ابتعاد تركيا الشريك الهام ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن أوروبا سيكون لصالح الأوروبيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الخلافات القائمة بين أنقرة والعواصم الأوروبية، إلا أن "ابتعاد تركيا التي هي شريك هام ضمن حلف الناتو، عن أوروبا ليس لصالحنا".

وفي معرض رده على سؤال حول عملية نبع السلام التركية شمال شرقي سوريا، قال الوزير الألماني إنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل الوضع في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن وزراء خارجية "ناتو" سيناقشوا الوضع أيضا، خلال اجتماعهم الحالي في بروكسل.

وفي سياق آخر، أشاد "ماس" بإسهامات "الناتو" من أجل أمن أوروبا والأطلسي، داعيا الجميع إلى تحمّل المسؤوليات لتطوير الحلف استراتيجيا.

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، اجتماعاً لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للقيام بالتحضيرات النهائية لقمة قادة الحلف الذي ستعقد في لندن في الفترة 3-4 ديسمبر/كانون الأول 2019.