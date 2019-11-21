الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب: الإرهاب لا دين له



قال رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب (AFVT) إن 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب حول العالم، هم من المسلمين.

جاء ذلك خلال حديثه للأناضول، على هامش "المؤتمر الدولي لضحايا الإرهاب"، المنعقد حالياً في مدينة نيس الفرنسية.

وتطرق غيوم دونوا دو سان مارك، إلى أنشطة الجمعية، مبيناً أنهم يتخذون خطوات هامة لتأمين عودة الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية، إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضح أن الجمعية تقوم أيضاً بأنشطة للحيلولة دون تطرف أفراد المجتمع، مثل زيارة المحكومين في السجون، والتحدّث معهم، وشرح كيفية ابتعادهم عن الحقد والكراهية.

وأشار إلى أن 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب حول العالم هم من المسلمين، مضيفاً: "المسلمون هم أول من ذاق ويلات الإرهاب. ومن الضروري جداً التذكير بهذا الأمر في أوروبا."

وتابع: "لأن البعض يظنون أن منفذي الهجمات الإرهابية مسلمون، وأن الضحايا من غير المسلمين. هذا غير صحيح."

ولفت إلى دعوتهم العديد من ضحايا الإرهاب المسلمين إلى المؤتمر، لإظهار أن المسلمين أيضاً هم ضحايا الاعتداءات الإرهابية.

وانطلق "المؤتمر الدولي لضحايا الإرهاب"، الخميس ويستمر لغاية السبت، بمشاركة 450 شخصا من ضحايا الإرهاب، قادمين من 80 بلدا حول العالم، بينهم 4 أتراك.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذي نظمته الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب ومركزها باريس، عقد جلسات مختلفة يتحدث فيها ضحايا الإرهاب.