فشل وأخطاء طبية تتسبب بوفاة عشرات المواليد والأمهات في مستشفيات بإنكلترا

كشف تحقيق حكومي مسرب عن أن عشرات الأطفال حديثي الولادة وعدد من الأمهات ماتوا في مستشفيات بريطانية على مدى 4 عقود، نتيجة فشل الطواقم الطبية، في أكبر فضيحة من نوعها في تاريخ الرعاية الصحية في البلاد.

وأدت المشاكل الكامنة في "مستشفيات شروزبري وتلفورد" التابعة لمؤسسة "إن إتش إس تراست" بإنجلترا بين عامي 1979 و2017 إلى وفاة عشرات الأجنة قبل وضعها وأطفال حديثي ولادة، إضافة إلى وفاة 3 أمهات وضعن لتوهن، وكذلك حصول 50 حالة إصابة، بحسب ما توصل إليه تحقيق مستقل بطلب من الحكومة عام 2017.

وتضمن التقرير الأولي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الإندبندنت البريطانية الثلاثاء الماضي، تحديد مئات الحالات التي تكرر فيها الفشل والأخطاء السريرية من قبل الأطباء والقابلات ومديري المستشفيات، فضلاً عن عدم الشفافية والنزاهة.

ووصف مسؤول رفيع في الخدمة الصحية الوطنية نتائج التحقيق بأنها "فضيحة كبرى ومزعجة".

وحذر التقرير، الذي أعدته القابلة دونا أوكندن، من أن أفراد طاقم المستشفى لم يتعلموا حتى الآن الدروس من أخطائهم السابقة.