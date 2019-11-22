منظمات يونانية: المخيمات المغلقة التي اعتمدتها الحكومة تضييق على المهاجرين

حذّر "مجلس اللاجئين" في اليونان، الحكومة من أن تطبيق بناء نظام المخيمات المغلقة للمهاجرين في جزر ميديللي ، وساكيز وساموس ببحر إيجه، سيتسبب في الحد من حرية اللاجئين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الجمعة، حيث أشار إلى أن النظام المغلق للمخيمات الذي يحظر التجوال خارج المخيم، قد يسلب حرية النساء والأطفال دون أن يرتكبوا أي مخالفة.

ولفت البيان إلى أن النظام الجديد الذي يسمح بتوقيف الأشخاص الذين يريدون الخروج خارج المخيم، يعد انتهاكاً للقانون.

وأوضح البيان: "الاحتجاز العشوائي ينتهك القانون الوطني والدولي".

وأردف: "ستعمل هذه الممارسات على تعميق الأزمة الحالية عن طريق وضع العديد من الأشخاص رهن الاحتجاز بدلاً من حل الأزمة الإنسانية في جزر بحر إيجة".

وأعلنت الحكومة اليونانية في وقت سابق، أنه سيتم إغلاق مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ميديللي والمخيمات في جزر ساموس وساكيز ، وسيتم بناء "مخيمات مغلقة" تضم ما لا يقل عن 5 آلاف شخص بدلاً من ذلك.

ورداً على قرار الحكومة، أعلن يورجوس ستانكوس رئيس بلدية جزيرة ساموس والمجلس البلدي عن استقالتهم بشكل جماعي.