اليونان ترفض طلبات لجوء 28 مهاجراً إفريقياً "لغياب مترجمين"

أعلنت 7 منظمات حقوقية، السبت، أن السلطات اليونانية رفضت طلبات لجوء 28 مهاجرا من دول إفريقية، بحجة "نقص في المترجمين".

وأوضحت المنظمات (تقدم الدعم القانوني للمهاجرين واللاجئين)، في بيان، أن مكتب اللجوء في جزيرة "ميديللي" اليونانية، رفض طلبات لجوء 28 مهاجرا إفريقيا، "لعدم وجود مترجمين يتحدثون لغاتهم".

وأضافت أن المكتب رفض طلبات المهاجرين الأفارقة (لم تذكر جنسياتهم تحديدا)، دون إجراء مقابلات معهم، خلال الفترة ما بين 15 و20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت أن قرار الرفض مخالف للقوانين الأوروبية، وسيعرض اليونان إلى مخاطر مواجهة إدانة المحاكم الأوروبية والدولية.

ودعت المنظمات، مسؤولي المكتب إلى التراجع عن رفض طلبات لجوء المهاجرين الـ 28، وتجنب مثل هذا النوع من القرارات مستقبلا.