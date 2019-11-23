لافروف: الوجود العسكري الأميركي في اليابان مصدر قلق لروسيا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أنّ الوجود العسكري الأميركي على الاراضي اليابانية يعوق تطوير علاقات وثيقة بين روسيا واليابان ويبقى مصدر قلق لموسكو.

ويوجد نحو 54 ألف جندي أميركي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، حسب بيانات الجيش الأميركي.

وقال لافروف على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا في وسط اليابان إنّ هذه القوات "بالطبع عائق في طريق تحسين نوعية العلاقات الروسية اليابانية".

وتابع أن قلق موسكو "على أمنها الخاص ينبع من وجود ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأميركي الياباني" تم نقله للجانب الياباني الذي "وعد بالتفاعل"، وأضاف: "سننتظر ردهم وسنواصل المباحثات".

والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، والتي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها.

وهي في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.

وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا "الكوريل الجنوبية" فيما تدعوها اليابان "أراضي الشمال".

وتعتبر طوكيو الجزر التي يسكنها 20 ألف شخص وضمها الاتحاد السوفيتي عام 1945، "جزءاً لا يتجزأ من أراضي اليابان".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي على تسريع المباحثات بغرض إنهاء حالة العداء بين البلدين بشكل رسمي.

وأعلنا حينها أنهما سيستأنفان المباحثات على أساس إعلان صدر في العام 1956 وأعاد العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفياتي.

وعرض الاتحاد السوفيتي آنذاك منح اليابان الجزيرتين الأصغر في مقابل الموافقة على إبرام معاهدة وإبقاء الجزيرتين الأكبر في حيازة موسكو.

وسحبت موسكو العرض في عام 1960 بعد أن وقعت واشنطن وطوكيو اتفاق تعاون.

وقال لافروف "دعوني اذكركم أنه اثناء التفاوض على إعلان 1956، قال الاتحاد السوفيتي إن "الاتفاق" يمكن أن يتم تنفيذه في شكل كامل إذا تم إنهاء الوجود (العسكري) الاميركي في اليابان".