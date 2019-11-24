مسلمة محجبة تدافع عن يهودي واجه إساءة لفظية بمترو لندن

تصدت امرأة مسلمة محجبة للدفاع عن رجل يهودي تعرض لاعتداء لفظي في عربة مترو بالعاصمة البريطانية لندن، ما دعا الشرطة البريطانية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للثناء على الشابة الشجاعة.

وتجري شرطة النقل البريطانية تحقيقا عن الحادثة التي جرت في إحدى مقطورات مترو شمال لندن الجمعة، بعد انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

وتعرض أحد ركاب الميترو للرجل اليهودي وطفله الذي كان يجلس بجواره، واصفًا اليهود بأنهم "دجالون وأول من بدؤوا تجارة الرقيق".

ويتدخل راكب آخر للدفاع عن العائلة، ورد عليه المعتدي أنّه سيضربه، قبل أن تنضم الشابة المسلمة المحجبة للدفاع عن اليهودي وأسرته.

وبعد انتشار الفيديو على الإنترنت، حازت المرأة المسلمة ثناء المعلقين، وقال أحدهم "امرأة مسلمة تدافع عن أب يهودي وابنه، إن هذا يعطيني الأمل لمستقبل دولتنا الرائعة".

وقالت "أسماء"، حسبما نقلت عنها الصحافة المحلية: "بصفتي امرأة وأما مسلمة، أعرف ما يشبه أن أتعرض للهجوم ومحاولة تجريدك من إنسانيتك بسبب إيمانك، لذا لم أستطع الوقوف كمشاهد وهذا يحدث لعائلة أخرى لديها أطفال صغار".