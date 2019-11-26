إنجاز أعمال ترميم مسجد "علي باشا" في مقدونيا بخبرات تركية

أكملت تركيا أعمال الترميم في مسجد "علي باشا" التاريخي الذي يعود للقرن السادس عشر في بلدة "أوهريد" الواقعة شمال مقدونيا. وصرح مسؤولون في بيان يوم الثلاثاء أنه سيتم إعادة فتح المسجد للصلاة يوم 28 نوفمبر الحالي.

وكانت المديرية العامة للمؤسسات التركية قد بدأت أعمال الترميم في 22 مارس من عام 2017 في المسجد الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1573، وذلك بعد توقيع بروتوكول بين المديرية ورئاسة اتحاد شمال مقدونيا الإسلامي في 1 أبريل 2015. وتركزت أعمال الترميم في البداية على مئذنة المسجد التي تهدمت قبل 107 أعوام.

وقال "عدنان إرتيم" رئيس المديرية، إن أعمال الترميم قد نُفّذت وفقاً للتصميم الأصلي للمسجد، وذلك بفضل الوثائق التي قدمها متحف ومعهد حماية التراث الثقافي والإسلامي في مدينة "أوهريد".

ويقع مسجد "علي باشا" التاريخي داخل السوق القديم الشهير في "أوهريد". وقد تم تشييده بناء على طلب "سليمان باشا"، وسمي باسم مسجد الوزير"علي باشا" الذي أعاد ترميمه عام 1823.

ويتألف المبنى الأصلي للمسجد من جدران حجرية وقبة مبنية على هيكل مربع، لكن منطقةً جديدةً للصلاة ذات قباب ثلاث، أضيفت إليه فيما بعد، ليعاد ترميمه كاملاً ويفتتح هذا الشهر بحلته الجديدة.