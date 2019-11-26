الاتحاد الأوروبي: "بي كا كا" الإرهابية تجني مليارات من تجارة المخدرات وتشتري السلاح بالعائدات

قال المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عليها (EMCDDA) إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية متورطة في الجرائم المنتظمة وتهريب المخدرات والمتاجرة بها في القارة الأوروبية.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره الثلاثاء، أن الأوروبيين ينفقون سنويا نحو 30 مليار يورو على المخدرات، وأن هذا الوضع يجعل من الأسواق الأوروبية مصدر دخل مهم بالنسبة إلى شبكات الجرائم المنتظمة.

وأضاف التقرير أن دول البلقان ما زالت في صدارة الممرات التي تصل عبرها مادة الهيروين المخدرة إلى الأسواق الأوروبية، وأن تركيا تستحوذ على أهمية بالغة في عرقلة وصول هذه المادة إلى أوروبا.

وفي كلمة له خلال عرض التقرير بالمفوضية الأوروبية، قال دميتريس أفراموبولوس، مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المفوضية الأوروبية، إن مدمنين المخدرات يحصلون على هذه المادة بسهولة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر من أن المخدرات المهربة تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

كانت الشرطة الأوروبية قالت في تقرير سابق إن "بي كا كا" الإرهابية تجني سنويا مبلغا يراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار من تهريب وتجارة المخدرات.

وذكر التقدير أن المنظمة الإرهابية تسعى من أجل إدمان الأطفال والشباب تعاطي المخدرات، وتشتري السلاح من عائدات بيع هذه المادة.