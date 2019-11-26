بدء المحادثات الثلاثية حول قبرص في برلين

انطلق مساء الاثنين الاجتماع الثلاثي حول قبرص بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعيمي شطري الجزيرة التركي والرومي، في العاصمة الألمانية برلين.

وقد التقى غوتيريش، قبيل القمة، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم قبرص الرومية نيكولاس أنستسياديس، بشكل منفصل، في أحد الفنادق بالمدينة.

واستمر لقاء غوتيريش مع أقينجي وأنستسياديس نحو 20 دقيقة لكل واحد منهما، لينطلق بعدها الاجتماع الثلاثي غير الرسمي، الذي سيناقش قضية الجزيرة.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب منذ عام 1974. ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (التي قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

وتبنى الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، في 11 فبراير/ شباط 2014، "إعلانا مشتركا"، يمهد لاستئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/ آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق.

واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو/ أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.