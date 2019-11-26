زلزال عنيف يضرب ألبانيا يوقع 14 قتيلاً ومئات المصابين

تعرضت ألبانيا لزلزال عنيف بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وقد تسبب بوفاة 14 مواطناً على الأقل وجرح حوالي 150.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقد شعر سكان بالزلزال على طول الساحل الألباني، وأبلغ بعضهم عن رؤية تشققات في جدران منازلهم.

وشوهد أشخاص يفرون من منازلهم للذهاب إلى مناطق مفتوحة.

يذكر أن زلزالا ضرب البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي، وألحق أضرارا بمئات المنازل.