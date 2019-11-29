ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ألبانيا إلى 49

أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد، الثلاثاء، إلى 49.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن راما قوله، في تصريح صحفي، إن حصيلة القتلى وصلت إلى 49، بعد العثور على جثث وانتشالها من تحت الأنقاض، ليلة الخميس-الجمعة.

وكانت آخر حصيلة معلنة عن قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات، 45 شخصا.

وعن حصيلة الجرحى، قال وزير الصحة الألباني، أوغيترا ماناستيرليو، إن العدد بلغ ألفي شخص، وذلك بناء على معلومات تم تجميعها من المستشفيات والمراكز الصحية وخيم الإيواء.

والثلاثاء، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا.

كما سجلت الهيئة، عشرات الهزات الارتدادية بثلاثة مقاييس أولية، تراوحت بين 5.1 و5.4 درجات.

وعقب الزلزال، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الألباني راما، بالمساعدات التي قدمتها تركيا لبلاده عقب تعرضها للزلزال، مؤكدا أنه لا يمكن نسيان ذلك.

وفي تصريح للأناضول، قال راما إن "الدعم الذي قدمته تركيا سيبقى في الأذهان ولن ينسى على الإطلاق.. تركيا دولة كبيرة وقوية، والشعب الألباني لن ينسى هذا الأمر".