حزب "العمال" البريطاني يتعهد بوقف بيع السلاح للسعودية إذا فاز بالانتخابات

تعهد زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، الأحد، بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقررة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق إعلام محلي.

وقال كوربين، في كلمة له بمدينة يورك، على هامش حملته الانتخابية، أن حزبه، حال فوزه بالانتخابات، "سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب استخدامها في اليمن، وسيعمل على إنهاء الحرب هناك، ولن يدعمها بنشاط كما فعلت حكومة المحافظين".

واعتبر كوربين أن "الحرب على الإرهاب فشلت بشكل واضح"، قائلا: "لفترة طويلة جدا، اتخذ قادة بلادنا القرارات الخاطئة بشأن أمننا".

وأضاف: "أخطاؤهم لا تعفي بأي حال من الأحوال الإرهابيين من اللوم عن أعمالهم القاتلة؛ فاللوم يقع على الإرهابيين ومموليهم ومجنديهم".

واستدرك بالقول: "لكن إذا أردنا حماية الناس، يجب أن نكون صادقين بشأن ما يهدد أمننا".

وشدد على أنه "لا يمكن ولا ينبغي اختصار تهديد الإرهاب في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية وحدها"، لافتًا إلى أنه "في كثير من الأحيان ساهمت بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومات المتعاقبة في تأجيج هذا التهديد، وليس الحد منه".

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب "المحافظين" البريطاني يتجه للفوز بانتخابات مجلس العموم (البرلمان) المقبلة بـ359 مقعدا من بين 650 مقعدًا؛ ما يمنح الحزب، الذي يترأسه رئيس الوزراء بوريس جونسون، 68 مقعدا إضافيا مقارنة بالانتخابات الأخيرة.