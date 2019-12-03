اليونان تهدد بطرد السفير الليبي اعتراضاً على الاتفاق الموقع مع أنقرة

هددت اليونان بطرد السفير الليبي لديها إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي.

وقد صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاثنين لتلفزيون سكاي أن اليونان تريد الاطلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة "وإلا فإن السفير سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".

وقال ديندياس "لا يقتصر الأمر على عدم إطلاعنا على مضمون الاتفاق بل يتعدّاه إلى إخفائه عنا"، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها "خدِعت" بعدما أبلغتها طرابلس في أيلول/سبتمبر أن أي اتفاق من هذا النوع لن يوقع.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة.

وأثار الاتفاق كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس إن "الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدول ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر".

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه".