بوتين: توسع الناتو واقترابه من حدودنا يهدد أمننا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، واقترابه من حدود بلاده يشكل تهديدا أمنيا محتملا.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع حول تطوير القوات البحرية عقد بمدينة سوتشي الروسية، تطرق إلى علاقات روسيا والناتو.

ولفت بوتين إلى أن الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وقال: "اليوم الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا، ولكن الناتو لا يزال يواصل وجوده ويتوسع".

وبيّن أن الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف يشكل 70% من الإنفاق العسكري العالمي.

وأضاف أن توسع الناتو بالقرب من الحدود الروسية يشكل تهديدا محتملا ضد أمن بلدنا.

وتأتي تصريحات بوتين، بالتزامن مع اجتماع لأعضاء الناتو في العاصمة البريطانية لندن، يستمر يومين، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.