أفغانستان.. مقتل طبيب ياباني في هجوم إرهابي

استهدف هجوم إرهابي في إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان موكباً الأربعاء، طبياً أسفر عن مقتل طبيب ياباني و5 أشخاص بينهم حراس الطبيب وسائقه وراكب.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، إن الهجوم "استهدف الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا، عندما كان متوجها إلى جلال أباد عاصة الإقليم"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

من جهته، أوضح غول زادا سانغر، المتحدث باسم مستشفى "باغرام الجوية" بالعاصمة كابل، أنّ الطبيب "ناكامورا" تعرض لإصابات بالغة أودت بحياته.

وأضاف: "ناكامورا أصيب بجراح بالغة وكانت حالته خطرة عقب الهجوم، ونقل بعدها إلى مستشفى محلي وفيه أجريت له عملية جراحية، لكنه توفي بعد فترة قصيرة، أثناء نقله بطائرة لمستشفى باغرام الجوية، لتلقي مزيد من العلاج".

وفي السياق، قدم حاكم إقليم "ننكرهار"، شاه محمود مياخيل، تعازيه، قائلاً إن "الحزن خيّم على أهالي الإقليم لوفاة ناكامورا".

وذكر "مياخيل" أنه ممتن لكل الخدمات الطبية التي قدمها الطبيب لما يزيد عن عقد من الزمن.

ويعمل ناكامورا في ننكرهار منذ العام 2008، كرئيس "لمنظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام" بعد خطف ومقتل زميله الطبيب الياباني كازويا إيتو.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة (8:50 ت.غ) مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني الذي يستهدف رجال إغاثة في البلاد خلال أسابيع.

وفي حادثة مشابهة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، قُتل أمريكي يعمل مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وأصيب خمسة أفغان، بينهم اثنان من موظفي البعثة، في هجوم بقنبلة يدوية استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة كانت تقلهم في كابل.