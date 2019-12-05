رئيس الوزراء اليوناني: مشكلة الهجرة ليست "تركية-يونانية" بل تؤثر على الاتحاد الأوروبي برمته

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إن "قضية الهجرة ليست مشكلة يونانية تركية؛ وتؤثر على سائر الاتحاد الأوروبي".

تصريح ميتسوتاكيس جاء في اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والأمن الداخلي، إيلفا يوهانسون في العاصمة أثينا.

وأشار إلى أن اليونان تثق بالدعم الأوروبي لمواجهة قضية الهجرة والمهاجرين.

وأضاف أن اليونان تتطلع إلى سياسة مستقرة وتعاون ناجح بين سلطات بلاده والاتحاد الأوروبي من أجل التعامل مع قضية الهجرة.

بدورها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والأمن الداخلي، إيلفا يوهانسون، على أهمية تطوير سياسات مشتركة حول قضية الهجرة.

وأضافت أن مشكلة الهجرة تهم جميع الاتحاد الأوروبي ولا يقتصر على اليونان فقط.

وقالت يوهانسون "هذه قضية مستعجلة ينبغي إيجاد حل لها"، مبينة أن اليونان اتخذت إجراءات مهمة في قضية الهجرة.

يشار إلى أن مارغاريتيس شيناس، إيلفا يوهانسون، استلما منصبيهما الجديدين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

ومن المنتظر أن يقوما بزيارة عمل إلى تركيا الجمعة.