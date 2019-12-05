رئيس وزراء اليونان: هناك مصاعب في علاقات أثينا وأنقرة يمكن تجاوزها بحسن النية

قال رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميكوتاكيس، إن هناك مصاعب تعترض العلاقات بين أثينا وأنقرة، ويمكن تجاوزها بحسن النية.

جاء ذلك خلال حديثه للصحافة اليونانية، حول لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البريطانية لندن

وأوضح أنه ناقش مع أردوغان "جميع المسائل النابعة عن التحركات التركية خلال الآونة الأخيرة"، مبيناً أنهما اتفقا على مواصلة مسؤولي وزارة الدفاع لدى البلدين، المباحثات حول الخطوات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الجانبين.

وأضاف أنه أصدر تعليماته بعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للسياسات الخارجية اليوناني، لإطلاع زعماء الأحزاب السياسية في بلاده، على فحوى لقائه مع أردوغان.

وفيما يخص الاتفاقية البحرية المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، زعم "ميكوتاكيس" أن "الاتفاقية تنتهك القانون الدولي، ولا تنسجم مع مبدأ الناتو حول التعاون."

وتابع: "ننتظر من جيراننا احترام حقوق السيادة اليونانية عبر تجنب الممارسات والتصريحات التي تجرّ علاقات الجوار والأمن الإقليمي، إلى الخطر"، على حد تعبيره.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.