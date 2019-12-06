إيطاليا تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية

جددت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، في لقاء مع نظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، الخميس، دعم روما لحكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه جرت "مناقشة مذكرتي التفاهم (التعاون العسكري والسيادة علي المناطق البحرية) بين حكومة الوفاق وتركيا، وأيضاً من منطلق تأثيرهما على عملية برلين".

كما أكدت الوزارة بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة" في ليبيا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.