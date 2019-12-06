اليونان تقرر طرد السفير الليبي على خلفية الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده قررت طرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً حول التعاون الأمني والعسكري وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.

وكانت الخارجية اليونانية أمهلت السفير حتى الخميس المقبل لمغادرة اليونان، في حال لم تتراجع حكومة الوفاق عن خطوتها توقيع المذكرة مع أنقرة.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وقد صادق البرلمان التركي عليها أمس الخميس، كما أفرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.