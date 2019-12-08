نيابة باريس تفتح تحقيقاً في إصابة مصور "الأناضول"

فتح المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا في استخدام الشرطة العنف في شارع ماغينتا، حيث أصيب مصور الأناضول مصطفى يالجين وصحفيان آخران.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن الادعاء العام في باريس، بدأ بالتحقيق في استخدام الشرطة العنف في الشارع المذكور، ما أدى إلى إصابة مصور الأناصول وصحفيين اثنين ، إضافة إلى متظاهر.

وأضافت أن وحدة التحقيق في الشرطة الوطنية (IGPN) ستتولى إجراء التحقيق.

وذكرت أن الشرطة قامت بضرب المتظاهر المصاب وهو ساقط على الأرض.

وتعرض يالجين لإصابة في عينه، الخميس، أثناء تغطيته إضرابًا مفتوحًا في باريس، دعت إليه النقابات العمالية رفضًا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد.

ووقعت اشتباكات الخميس في عدة مدن وخاصة باريس بين الشرطة وعشرات الآلاف من المتظاهرين.

والجمعة، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" فرنسا إلى "احترام العمل الصحفي"، عقب إصابة صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات، بينهم مصور الأناضول.

وأدان رئيس مجلس إدارة الأناضول، مديرها العام، شينول قازانجي، إصابة مصور الوكالة مصطفى يالجين بقنبلة غاز أطلقتها الشرطة الفرنسية في باريس.

والخميس، شارك نحو 500 ألف فرنسي في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان "ناشيونال".