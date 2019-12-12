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اندلاع حريق في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 12.12.2019 12:37
آخر تحديث في 12.12.2019 13:34
اندلاع حريق في حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزنيتسوف

أفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، الخميس، أن حريقًا اندلع على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف"، شمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر (لم تسمه) قوله، إن حريقا شب على متن حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" قرب مدينة مورمانسك.

وذكر المصدر ذاته، أن الحريق أسفر عن إصابة شخص وفقدان 3 آخرين، فيما تم إنقاذ 6 أشخاص من على متن حاملة الطائرات.

وأوضح أن النيران اشتعلت في غرفة المحرك الخاص بالحاملة، وغطت مساحة 120 مترا مربعا.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، فيما قالت وسائل إعلام إنه وقع أثناء القيام بأعمال صيانة.

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الخبر السابق نقلت صحيفة "دي فولسكرانت" الهولندية عن إدارة الخدمات التعليمية التابعة...
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