رئيس وزراء بلغاريا: لا يمكن ملء مكان تركيا في مكافحة داعش

قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف إنه لا يمكن لأي بلد أن يملأ مكان تركيا في مكافحة داعش، وإن تركيا "تقوم بمكافحة داعش في منطقة غير مستقرة، بحكم موقعها الجيواستراتيجي الممتد على قارتين، وسيطرتها على المضائق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس عقده مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أن تركيا بلد مهم للغاية، وأنه بفضلها توقف تدفق الهجرة غير النظامية إلى بلغاريا بشكل كامل.

وأوضح أن "تركيا أوفت بتعهداتها بخصوص اتفاقيتها معنا، ولم يأتِ حتى مهاجر واحد بشكل غير قانوني من تركيا إلى بلغاريا".

وبخصوص شراء تركيا معدات عسكرية من روسيا قال رئيس الوزراء البلغاري: "لا ندعم فرض عقوبات على تركيا"، مشيراً إلى أن المشاكل ينبغي أن تحل عبر الدبلوماسية والحوار.

وتابع: "لست في وضع يسمح لي بتقديم المشورة للكونغرس الأمريكي ، ولكن يجب أن تلعب الدبلوماسية دورًا رئيسيًا بهذا الخصوص".

من جهته قال ستولتنبرغ: "على الرغم من الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء ، يواصل الحلف توفير الأمن بشكل جماعي، وتركيا حليف مهم في الناتو".

وتابع " تركيا دولة محورية في الحرب على الإرهاب، وهي جارة لسوريا والعراق، وتلعب دوراً مهماً للغاية في حربنا ضد داعش، وتستضيف 3.6 مليون لاجئ، ولها مكانة محورية بخصوص أزمة الهجرة في نفس الوقت".