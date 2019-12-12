طلاب المدارس الإسلامية في هولندا في ازدياد ملحوظ

نقلت صحيفة "دي فولسكرانت" الهولندية عن إدارة الخدمات التعليمية التابعة لوزارة التربية والثقافة والعلوم عدد الطلاب بالمدارس الإسلامية في هولندا قد ازداد بنسبة 61% خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكانت الصحيفة المذكورة قد تقدمت بطلب إلى إدارة الخدمات التعليمية لمعرفة أعداد الطلاب في المدارس المختلفة بين عامي 2008 و2018.

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الصحيفة، اتضح أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الإسلامية زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 61%.

ففي العام 2008 كان إجمالي طلاب المدارس الإسلامية 9 آلاف و324 طالبًا فقط، وفي العام 2018 ارتفع هذا الرقم إلى 15 ألفًا و78 طالبًا.

وبحسب نتائج دراسة أجرتها قناة التلفزة المحلية (RTL)، فإن المدارس الإسلامية في هولندا تعتبر من بين المدارس الأكثر نجاحًا في امتحان تحديد المستوى الذي تجريه كافة المدارس، ويشمل الصفوف النهائية من المرحلة الابتدائية.

وفي حديث للأناضول قال غوكها جوبان، رئيس اتحاد المدارس الإسلامية، إن العائلات المسلمة تختار المدارس الإسلامية في مسعى منها لتدريس أبنائها فيها حيث توجد الهوية، والجودة، والنتائج المرضية.

وتابع قائلا "خلال السنوات العشر الأخيرة، بذل مديرو المدارس ومعلموها المحترفون جهودًا مضنية لرفع جودة التعليم حتى وصلت هذه المدارس لدرجة تجعلها أكثر المدارس جودة بهولندا".

وأشار إلى أن الطلاب في المدارس الإسلامية لا يشعرون أنهم غرباء.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا بها 54 مدرسة إسلامية تتبع جميعها اتحاد المدارس الإسلامية، ويدرس فيها 15 ألف طالب، وهي تدرس نفس مناهج المدارس الأخرى وتهتم بالهوية الإسلامية وثقافتها.