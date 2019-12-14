187 جريمة معادية للإسلام في 3 أشهر بألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنه تم تسجيل 187 جريمة إسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2019.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، والذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الألمانية، أنه تم تسجيل 187 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الثالث من العام الجاري، أصيب إثرها 8 أشخاص، وتم توقيف 8 أشخاص، بينهم 6 في ولاية هيسن الألمانية.

وأضافت أن 25 جريمة من هذه الجرائم استهدفت مساجد ودور عبادة.

وأشارت الحكومة الألمانية، إلى أن الأرقام المعلنة غير نهائية، وأن العدد قد يزداد مع إضافة المزيد من الجرائم لاحقًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت الحكومة أن جرائم الإسلاموفوبيا التي تم تقديرها بـ165 جريمة في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت لـ222 جريمة بعد إضافة جرائم أخرى في وقت لاحق.

وكانت الحكومة، قد صرحت بأن عدد جرائم الإسلاموفوبيا التي ارتكبت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 132 جريمة، ولكن هذا العدد ارتفع ليصل إلى 188 بعد إضافة جرائم أخرى في وقت لاحق.

وخلال حديثه للأناضول، قال رئيس المجلس الإسلامي الألماني برهان كسيجي، إن معاداة الإسلام زادت في السنوات الأخيرة في ألمانيا.

وأشار إلى زيادة عدد الهجمات التي تستهدف المساجد والمسلمين على وجه الخصوص.

وأكد كسيجي، أن هناك العديد من الهجمات لم يتم تسجيلها بسبب عدم تقدم من يتعرضون لها بشكوى إلى الشرطة.