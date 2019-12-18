ألمانيا تؤكد معارضتها أي عقوبات أمريكية على "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن بلادها "ستعارض أي عقوبات أمريكية" على الشركات المشاركة في إنشاء خط الغاز الخاص بمشروع "السيل الشمالي 2" الذي يهدف إلى ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.



جاء ذلك في كلمة للمستشارة الألمانية أمام برلمان بلادها، حسبما نقلت مجلة "يو إس نيوز" الأمريكية.



وأوضحت ميركل: "سنعارض العقوبات الأمريكية على الشركات المشاركة في إنشاء مشروع السيل الشمالي 2، لأنها عقوبات عابرة للحدود ونحن ضدها".



ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، تشريعا لفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بإنشاء خط أنابيب "السيل الشمالي 2".



يشار إلى أن المشروع هو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويًا.



وفي 2014، كشفت موسكو عن مشروع "السيل الشمالي 2" عقب تصاعد التوتر مع أوكرانيا التي كان جل الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمر عبر أراضيها.



