بريطانيا تدعم اقتراح تركيا فتح معبر خامس مع سوريا

أعلنت مندوبة بريطانيا الأممية السفيرة "كارين بيرس"، الأربعاء، دعم بلادها لاقتراح تركي بفتح معبر خامس لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى الداخل السوري.

فيما أكد المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "كريستوف هويسجن"، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع قرار تقدمت به بلاده بالتعاون مع الكويت وبلجيكا خلال اليومين المقبلين، حول تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها السفيران البريطاني والألماني عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول ضرورة التجديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي تفويضها من قبل المجلس بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن عام 2014، ويتم تجديده سنوياً، تدخل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر أربعة معابر هي: معبر الرمثة مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.

وتطالب تركيا بإضافة معبر تل أبيض إلى المعابر الأربعة، فيما تطالب موسكو بإغلاق معبري الرمثة واليعربية.

السفيرة "كارين بيرس"، أكدت للصحفيين أن "بريطانيا تدعم اقتراح تركيا بفتح معبر خامس لإيصال المساعدات".

وشددت على أن بلادها "لن تقبل بأقل من وصول إنساني كامل إلى ملايين المدنيين داخل سوريا".

وتطرقت "بيرس"، إلى موقف بقية أعضاء المجلس من مشروع القرار بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات لسوريا.

وقالت في هذا الصدد "أعتقد أن هذا ليس هو القوت المناسب للمناورات واللعب.. نحن في فصل الشتاء قارس البرودة ونتحدث عن ملايين السوريين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتابعت السفيرة البريطانية "من الممكن أن نصل إلى حل يلبي بعض مطالب روسيا بأن يقتصر تجديد آلية المساعدات على 6 أشهر فقط وعند انتهاء تلك المدة ننظر مجددا في تجديدها بما يتناسب مع الوضع على الأرض".

بدوره قال السفير الألماني "هويسجن"، إن المجلس استمع في جلسة المشاورات المغلقة لغالبية أراء الدول الأعضاء حول تجديد آلية إيصال المساعدات.

وأضاف "سوف نطرح مشروع قرارنا المشترك مع الكويت وبلجيكا للتصويت ربما خلال اليومين المقبلين".

وأردف قائلا "نحن يجب أن نضع في اعتبارنا الوضع الإنساني الحالي لملايين السوريين على الأرض داخل سوريا وتحدث السفير الروسي (فاسيلي نيبيزيا) خلال المشاورات المغلقة عن الحاجة الماسة إلى عمل تلك الآلية ولم أسمع أنه يرفض وجهة نظرنا المتمثلة بضرورة المحافظة على عملية إيصال المساعدات العابرة للحدود".

وفي تصريحات منفصلة أدلى بها المندوب الروسي "فاسيلي نيبيزيا"، للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، ألمح إلى أن روسيا ربما توافق على تجديد آلية إيصال المساعدات، قائلا "لم نقرر بعد ما إذا كنا سنمتنع عن التصويت على مشروع القرار الآخر (يقصد القرار الكويتي الألماني البلجيكي المشترك) نحن ما زلنا ندرسه ونقوم بمراجعته".

وتقدمت ألمانيا والكويت وبلجيكا بمشروع قرار مشترك لتجديد آلية إيصال المساعدات، لمدة عام كامل.

فيما وزعت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، مشروع قرار مضاد يدعو لتجديد الآلية لمدة 6 أشهر فقط.