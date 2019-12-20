السجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لشرطي فرنسي صفع متظاهراً

حكمت محكمة فرنسية بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ألف يورو، بحق رجل شرطة مارس العنف ضد أحد المتظاهرين في الاحتجاجات التي نظمتها السترات الصفراء مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك بحسب أخبار تناولتها العديد من الصحف المحلية الفرنسية، الخميس، ذكرت أن الشرطي كان قد صفع أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

ووفق المصادر ذاتها أقر الشرطي أمام هيئة المحكمة بارتكابه الخطأ؛ لتصدر المحكمة بحقه حكمًا بغرامة مالية، والسجن لـ4 أشهر مع تأجيل التنفيذ، مع عدم قيد العقوبة بسجله القضائي كي يتسنى له مواصلة عمله.

وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحاكم الفرنسية حكمًا بإدانة رجال الشرطة، بعد حكم صدر الأربعاء بالسجن بحق شرطي آخر لشهرين مع تأجيل التنفيذ؛ لقيامه بقذف سيدة بالحجارة خلال المظاهرات ذاتها.

وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء"، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.

وقد أسفر استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل شخص وإصابة نحو 500 آخرين.

كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصا لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفا، وسجن حوالي 3 آلاف آخرين.