رغم رفض الشارع.. دياب يبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

والتقى دياب رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، كلا على حدة، في مقر البرلمان بالعاصمة بيروت.

وقال الحريري عقب اللقاء، في تصريح للإعلام، إن "كتلة المستقبل" التي يترأسها، ستأتي إلى مجلس النواب وتعلن موقفها.

وحثّ الحريري المحتجين على التعبير عن رأيهم من خلال التظاهر السلمي، وعدم التعرض للقوى الأمنية والجيش.

وسيجري دياب، استشارات التأليف مع الكتل النيابية، لأخذ رأيهم بشكل الحكومة المقبلة من حيث عدد الوزراء، وما إذا كانت تكنوسياسية أو تكنوقراط.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط، امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب.

واعتذرت الكتلة (9 نواب من أصل 128) في بيان، عن المشاركة في استشارات تأليف الحكومة الجديدة، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء المكلف.

والجمعة، قال دياب في تغريدة على تويتر، إن "الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت، وسأكثف الاستشارات من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون".

وغداة تكليفه بتشكيل الحكومة، وسط تأييد واعتراض ممثلي قوى سياسية والحراك، حدد دياب يوم السبت، موعدا للاستشارات مع الكتل النيابية، التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة.

ونال دياب في الاستشارات النيابية الملزمة 69 صوتا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا، في حين امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.