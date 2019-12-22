بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كرواتيا

بدأ الناخبون الكروات، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس للبلاد.

ومن المنتظر أن يدلي 3.8 ملايين ناخب بأصواتهم في مراكز الاقتراع المسجلين بها من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ) على أن تستمر 12 ساعة، حتى 19:00 (18:00 ت.غ).

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات، التي يتنافس فيها 11 مرشحا بينهم 4 مستقلين، بحلول منتصف الليل.

وإذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 % في الجولة الأولى، يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات، بالجولة الثانية المزمع إجراؤها في 5 يناير/ كانون الثاني 2020.

وتواجه رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم، رئيس الوزراء السابق مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" زوران ميلانوفيتش.

فيما يتنافس على المنصب، المرشحون: ميروسلاف سكورو (مستقل)، وميسلاف كولاكوسيتش (مستقل)، وإيفان برنار (مرشح حزب إيفان بيرنار)، وديغان كوفاتش (مرشح الحزب الاشتراكي الليبرالي الكرواتي).

كما يدخل السباق الرئاسي، داليا أوريسكوفيتش (مستقلة)، وداريو يوريكان (مستقل)، ونيدغيلكو بابيك (الحزب الكرواتي)، وأنتو غابيتش (الاتحاد الديمقراطي للتجديد الوطني)، وكاتارينا بوفيتش (جبهة العمل).

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في كرواتيا كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين رئاسيتين كحد أقصى.