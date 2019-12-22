ماكرون يعترف: الاستعمار خطأ جسيم ارتكبته فرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان السبت أنّ الاستعمار كان "خطأ جسيماً ارتكبته الجمهورية"، داعياً إلى فتح "صفحة جديدة" بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العاجي الحسن وتارا إنّه "غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم" على أنّ لديها "نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً، خطأ ارتكبته الجمهورية".

وإذ دعا الرئيس الفرنسي إلى "بناء صفحة جديدة" في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة، قال: "أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار. القارّة الإفريقية هي قارّة شابة. ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قطّ".

وأضاف: "في بعض الأحيان يلوم الشباب فرنسا على المشاكل والصعوبات التي قد يواجهونها والتي لا يمكن لفرنسا أن تفعل شيئاً بشأنها. لذلك، أنا أعلم أنّ (فرنسا) تكون في بعض الأحيان الهدف الواضح. هذا أسهل (. ..). عندما يكون الأمر صعباً، يقولون الحقّ على فرنسا".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن "توافق إفريقيا الفتيّة هذه على أن تبني مع فرنسا جديدة شراكة صداقة (...) مثمرة أكثر بكثير".

وفي شباط/ فبراير 2017 حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة قال ماكرون لقناة جزائرية إنّ "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنّه جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف يومها: "من غير المقبول تمجيد الاستعمار"، مؤكّداً أنّه "لطالما أدانه".

وأثارت تصريحاته تلك في حينه جدلاً في فرنسا.