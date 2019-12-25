ترامب "أخطر زعيم في العالم" في نظر الألمان.. لماذا؟

كشف استطلاع للرأي، الأربعاء، أن أغلبية الألمانيين يعتبرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخطر زعيم في العالم".

كما أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 41 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن ترامب، هو "الزعيم الأخطر بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران".

في المقابل، اعتبر 17 % الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المهدد الرئيسي للسلام في العالم.

وقال 8 % منهم إنهم ينظرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني حسن روحاني، أنهما "الأخطر" على السلام عالميا، مقابل 7 % ممن اعتبروا الرئيس الصيني، شي جين بينغ كذلك.

وشمل الاستطلاع عينة من 2024 شخصا في ألمانيا، وجرى خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.