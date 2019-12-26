انتحار اثنين من طالبي اللجوء في اليونان

ذكرت منظمة خيرية الخميس إن اثنين من طالبي اللجوء كانا يعيشان في مخيم مكتظ باللاجئين، أقدما على الانتحار.

وأعلنت منظمة "منتدى اللاجئين" في اليونان العثور على الشابين وهما أفغاني عمره نحو 32 عاما، وعراقي (30 عاما)، ميتين في قرية موريس القريبة من الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وأضافت المنظمة "وصلتنا أنباء سيئة من موريس .. فقد أقدم شابان على الانتحار شنقا أمس واليوم".

وقالت أنهما كانا يعيشان في مخيم يسكنه بين 350 و400 لاجئ في موريس.

وتقول السلطات اليونانية إن أكثر من 40 ألف مهاجر ولاجئ يعيشون غالبا في ظروف صعبة جدا في مخيمات في العديد من الجزر اليونانية.

وتعاني اليونان ازمة المهاجرين التي بدأت في 2015 عندما تدفق عشرات الالاف في قوارب متهالكة .

ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى معاناة الأطفال في مخيمات اللجوء اليونانية وعبرت عن مخاوفها من مخاطر إقدام بعض المهاجرين على الانتحار.