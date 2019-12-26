انتحار صهر ملك النرويج.. ما هي الأسباب؟

أعلنت وسائل إعلام نرويجية، انتحار صهر الملك السابق، ووالد أحفاده، عن عمر ناهز 47 عاما.

وذكر تلفزين "NRK" النرويجي، أن الكاتب والفنان أن آري بن، الزوج السابق للأميرة مارثا لويز، ووالد أطفالها الثلاثة، انتحر.

ونقل التلفزيون عن العائلة المالكة، قولها: "نحن أقرب الناس من آري بن، نعلن ببالغ الحزن والأسى أنه وضع اليوم حدا لحياته منتحرا. نلتمس احترام خصوصيتنا في قادم الأيام".

وأعرب ملك النرويج هارلد الخامس وزوجته الملكة سونيا، عن شديد حزنهما تجاه نبأ انتحار صهرهما السابق.

وتزوج آري بن بالأميرة مارثا في عام 2002، وانفصلا بعد 14 عاما، علما بأن مارثا لويز تأتي في الترتيب الرابع للتاج النرويجي بعد شقيقها الأمير هاكون ونجليه إنغريد ألكسندرا وسفره ماغنوس.

يشار إلى أن الأميرة مارثا لويز أعلنت في أيار/ مايو الماضي، ارتباطها العاطفي بأمريكي من أصول إفريقية، يدعى دوريك فيريت.