طلاب أتراك يزورون داراً لرعاية المسنين في ألمانيا خلال أعياد الميلاد

قامت مجموعة من طلاب أحد مساجد ألمانيا الأتراك، ممن تتراوح أعمارهم بين 7-15 سنة، ترافقهم عائلاتهم ومسؤولي المسجد، بزيارة إلى دارٍ لرعاية المسنين في مدينة "ليفركوزن" الألمانية خلال أعياد الميلاد.

وأمضى طلاب مسجد معمار سنان، العامل في إطار الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، يوماً كاملاً مع سكان الدار، متمنين لهم سنةً جديدةً ملؤها الصحة والسعادة.

كما قدمت مجموعة الطلاب الأتراك لكبار السن هدايا رمزية وزهوراً كانوا قد اشتروها بأموالهم الخاصة.

وصرح "عبد الله أتش" رئيس المسجد لوكالة الأناضول، أن تنظيم هذه الزيارة جاء تطبيقاً للمواضيع التي تعلمها الطلاب في المسجد، مثل احترام كبار السن الذي يعد واحداً من الأسس الإسلامية الهامة.

وقد فاجأت زيارة الطلاب الأتراك سكان الدار بالفعل، ولم يتمكن البعض من إخفاء عواطفهم وامتنانهم.