هولندا توقف إرهابية رحّلتها تركيا إلى أمستردام

أعلنت السلطات الهولندية، الأحد، توقيف امرأة رحلتها تركيا خلال الفترة الأخيرة في إطار خطواتها المتعلقة بترحيل الإرهابيين الأجانب.

وذكرت النيابة الهولندية في بيان، أن الإرهابية التي عبرت من سوريا إلى تركيا، وتم ترحيلها، أوقفت مساء السبت، في مطار سخيبول بأمستردام.

وقالت إن المرأة البالغة من العمر 28 عامًا، ذهبت إلى سوريا عام 2013، وتقدمت مع طفلها (4 أعوام) في 30 أكتوبر/ تشرين الأول بطلب إلى القنصلية العامة الهولندية في أنقرة.

وأوضحت أن الطفل نُقل إلى مؤسسة حماية الأطفال بعد وصوله مع أمه إلى البلاد.

وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".