اتفاق غير مسبوق في النمسا بين المحافظين والخضر لتشكيل ائتلاف حكومي

توصل زعيم حزب "الشعب" المحافظ في النمسا، زيباستيان كورتز، الأربعاء، لاتفاق مع حزب "الخضر" لتشكيل ائتلاف يضمن عودته للسلطة ويتيح مشاركة الحزب اليساري في الحكومة للمرة الأولى.

وقال كورتز في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء "أريد أن أخبركم بشيء، لقد توصلنا لنتيجة بخصوص تشكيل الائتلاف الحكومي، ونجحنا في التوصل لاتفاق مع الخضر".

جاء الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من فوز حزب كورتس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وحصوله على 37.5% من الأصوات مما استدعى وجود شريك في الائتلاف لضمان أغلبية في البرلمان.

وحل الخضر في المركز الرابع بحصوله على 13.9% من الأصوات.

وكان الائتلاف الذي شكله كورتز (33 عاما) زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب "الحرية" النمساوي، انهار في أيار/مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" أو"ايبيزا غيت".

ويظهر مقطع فيديو محادثات في جزيرة إيبيزا الاسبانية بين زعيم حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه وامرأة قدمت نفسها على أنها ابنة شقيق رجل أعمال روسي قريب من السلطة. وكان شتراخه يشرح لها خلال اللقاء عن طريقة سرية لتمويل حزبه.

ورغم إطاحة البرلمان به بعد هذه الفضيحة، نجح كورتز في الحفاظ على شعبيته. وكانت تلك المرة الأولى التي يسحب فيها برلمان الثقة من مستشار بتاريخ النمسا.