اجتماع طارئ للناتو على مستوى السفراء على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

تعقد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين على مستوى السفراء لمناقشة تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد قرر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء.

وأوضح أحد مسؤولي الناتو أن الاجتماع سيبدأ الساعة 15:00 بتوقيت العاصمة البلجيكية بروكسل، وأن الحضور سيناقشون مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ويعقد سفراء الدول الـ29 الأعضاء في الحلف الأطلسي بانتظام عدة اجتماعات أسبوعية في بروكسل لمناقشة مسائل آنية وذات مصالح مشتركة.

وأعلن الحلف الأطلسي السبت تعليق مهام التدريب التي يقوم بها في العراق بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، تدرّب بعثة حلف الأطلسي في العراق، التي تعدّ مئات الجنود، قوات هذا البلد بطلب من الحكومة العراقية.