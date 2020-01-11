قرار إيراني بإرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى فرنسا للفحص

قررت إيران، السبت، إرسال الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية حسن رضائي فر، إن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية سيتم إرساله إلى فرنسا.

وأشار فر، إلى أنه لا توجد إمكانيات كافية في إيران لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.

وقال: "طلبنا من دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، إرسال أجهزة البرمجيات اللازمة لتنزيل المعلومات المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة، إلى إيران، لكن طلبنا قوبل بالرفض".

وتابع: "وبناء على ذلك قررت إيران إرسال الصندوق الأسود إلى أوكرانيا أو السويد أو إنجلترا أو كندا أو الولايات المتحدة، لقراءته في أحد المختبرات المحايدة والموثوقة في العالم".

وأردف: "وأخيرًا، تقرر قراءة الصندوق الأسود في فرنسا. ووافقت الدول الخمس المذكوره أعلاه على فك تشفير الصندوق الأسود في فرنسا".

وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، صباح السبت، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وكانت طهران قد انكرت في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.