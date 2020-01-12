بريطانيا تتهم إيران بانتهاك القانون الدولي بعد توقيف سفيرها في طهران

وصف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، السبت، اعتقال سفير لندن لدى طهران روب ماكير بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال: "توقيف سفيرنا دون أي أساس أو تفسير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن السلطات الإيرانية قامت بتوقيف السفير البريطاني لدى طهران ثم الإفراج عنه، على خلفية قيامه بتصوير التظاهرات التي تشهدها العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق اليوم، تحول تجمع في طهران ، خلال فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت قبل أيام في طهران، إلى مظاهرة مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام جامعة "أمير كبير" في طهران، هتافات ضد النظام الإيراني، وطالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي.

كما رددوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)".

وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها.

والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

ووقع الحادث بالتزامن مع استهداف طهران قواعد أمريكية في العراق بعدد من الصواريخ.