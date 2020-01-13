فيضانات استثنائية تجفف قنوات البندقية الإيطالية

تركت الفيضانات التي شهدتها مدينة البندقية الإيطالية في نوفمبر الماضي قنوات المياه الجوفية فيها شبه جافة في وضع استثنائي للمدينة.

ومع الوضع الجديد، يمكن رؤية القوارب التقليدية والتي تستخدم للنقل داخل المدينة، على ضفاف الوديان حول تلك القنوات شبه الجافة، حيث انخفضت مستويات المياه في المنطقة إلى مستويات قياسية لم تشهدها المدينة من قبل.

وفي نوفمبر الماضي، بلغت الفيضانات في البندقية أعلى مستوياتها منذ أكثر من 50 عامًا، مما أدى إلى غمر أجزاء من المدينة العائمة ما أثار مخاوف من أضرار لا يمكن تعويضها للكنوز التاريخية بما في ذلك كنيسة القديس مرقس.

البندقية، التي بنيت على مجموعة من الجزر الصغيرة داخل بحيرة من المياه المالحة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإيطاليا، عاشت دائمًا مع المد والجزر التي عادة ما تخلق أشكالًا مختلفة من الفيضانات.