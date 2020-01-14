مخاوف من تسرب كيميائي جراء انفجار ضخم في منطقة صناعية شمال شرق إسبانيا

قالت خدمات الطوارئ في إسبانيا، الثلاثاء، إنه تم تفعيل حالة طوارئ كيماوية شمال شرقي البلاد في أعقاب انفجار كيماوي ضخم في منطقة صناعية قرب مدينة تاراغونا الساحلية.

ونشرت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا، تحذيرا عبر تويتر وصفت فيه الانفجار بأنه "حادث كيماوي"، ونصحت المواطنين بعدم الخروج كإجراء احترازي، وكذلك إغلاق كافة النوافذ.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح جراء الانفجار حتى الآن.

وأضافت خدمات الطوارئ أنه لا تتوافر أي معلومات حول أعداد الضحايا أو المصابين المحتملين إثر الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق هائل يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

ونشر سكان محليون تسجيلات مصورة تظهر الانفجار، وألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من منطقة تضم صهاريج صناعية ضخمة.

وقال أحد السكان المحليين لمحطة "راديو تاراغونا" إن الانفجار أمكن سماعه على مسافة أميال.

وتقع تاراغونا على بعد 115 كيلومترا جنوب شرق برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.