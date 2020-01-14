موسكو تعلن رفضها تفعيل آلية "فض النزاع النووي" مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، رفضها تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لآلية فض النزاع النووي مع إيران، معتبرة أنه "أمر غير مقبول".

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية "ريا"، نقلاً عن مصادر في الخارجية الروسية.

وأضافت المصادر، أن "هذا القرار يتعارض مع أهداف ومعنى خطة العمل الشاملة المشتركة".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، إنه "لم يعد بالإمكان ترك الانتهاكات الإيرانية المتزايدة للاتفاقية النووية دون رد".

وأضاف أنهم اتخذوا قرار تفعيل آلية فض النزاع النووي نتيجة لمشاوراتهم المكثفة مع فرنسا وبريطانيا.

واستطرد "لا يمكننا ترك إيران أكثر تنتهك الاتفاق النووي".

ودعا ماس، إيران إلى المشاركة البناءة في عملية التفاوض التي تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعليهم آلية فض النزاع المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.

وآلية فض النزاع، تعني أنه إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي، أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات.